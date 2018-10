Une star, une histoire : Charles Aznavour

Il rêvait de chanter jusqu’à l’âge de 100 ans. Charles Aznavour, auteur et interprète de plus de 800 chansons nous a quittés cette semaine… Ses chansons font partie de nous. Elles ont traversé les époques, parfois brisé les codes ou simplement réchauffé les cœurs. Une incroyable revanche pour celui à qui on disait à ses débuts, qu’il ne ferait jamais carrière… Voici l’histoire particulière de « Je m’ voyais déjà », la chanson qui lui permit de sortir de l’ombre, après des années de galère.Une story de Guillaume Fleuret Extrait du Replay de 50 MINUTES INSIDE - Le Mag du 06/10/2018