Une star, une histoire – Diana, un business qui s’essouffle  

Cela ne vous aura pas échappé, cet été, on commémore les 20 ans de la disparition de Diana. A l'époque la princesse était la plus adulée de tous les temps, qu'en est-il aujourd'hui? De son vivant et même après sa mort tragique, Lady Di a longtemps été source de profits. Est-ce toujours le cas ? C'est en effet sur le business Diana que nous avons décidé d'enquêter. Magazines, livres, films, lieux de pèlerinage, souvenirs kitsch, Diana a rapporté des millions. Mais fait-elle toujours vendre ? Un sujet signé Anne Fonteneau.