Une star, une histoire — Nathalie Baye  

Et maintenant la rubrique "Une star, une histoire" consacrée cette semaine aux premiers pas de l'une des plus grandes actrices Françaises : Nathalie Baye. Il y a 35 ans Nathalie Baye tournait dans "La Balance", un film qui allait la consacrer meilleure actrice aux Césars et lancer ainsi définitivement sa carrière. Et pourtant la comédienne a connu un début de carrière compliqué. Une période d’autant plus mouvementée qu’elle rencontre alors les deux hommes de sa vie : Philippe Léotard et Johnny Hallyday. — Extrait de « 50’inside, l’actu » diffusé le 15 avril sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.