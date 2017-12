Vincent Elbaz a souffert de l’altitude sur le tournage de Tout-là haut au Népal

Dans le Document de 50’ Inside, un acteur népalais a raconté les coulisses du tournage du film Tout là-haut de Serge Hazanavicius. Pasang Lama, qui donne notamment la réplique à Kev Adams dans le film, a expliqué que le tournage avait été très éprouvant pour l’équipe et tout particulièrement pour Vincent Elbaz. En cause ? L’altitude. Le comédien a souffert pendant les scènes tournées au Népal non loin de l’Everest. En attendant de voir le long-métrage au cinéma le 20 décembre prochain, découvrez l’envers du décor.