Visitez la clinique de stars la plus controversée des Etats-Unis

Depuis le scandale sexuel Harvey Weinstein, une clinique très particulière fait parler d’elle : The Meadows en Arizona aux Etats-Unis. C'est précisément dans cet établissement que le producteur star a décidé de se faire soigner et de se mettre au vert. Un centre de désintoxication qui depuis 35 ans est devenu un passage obligé pour toutes les stars d’Hollywood en proie avec leurs démons. Whitney Houston, Kate Moss ou Selena Gomez y ont traité leurs dépendances à l'alcool ou à la drogue... et cette semaine c'était au tour de l'acteur Kevin Spacey accusé de harcèlement sexuel de s'y faire interner. En exclusivité, nos équipes ont pu visiter ce lieu très controversé… Car cette clinique ne serait pour certains qu'un hôtel 5 étoiles pour stars en quête de rédemption médiatique. Enquête avec Sarah Pizon.