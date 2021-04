Windsor : les retrouvailles

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Une semaine marquée par une pluie d’hommages, on vient de le dire, mais surtout par le retour au pays du Prince Harry, qui n’avait pas remis les pieds en Grande-Bretagne depuis son départ de la monarchie il y a plus d’un an. Harry, arrivé dimanche de Californie, et en solo. Vous le savez, le couple est en froid avec la famille royale, surtout depuis leur interview vérité à la télévision américaine… Un retour sous haute tension donc cette semaine pour Harry, mais aussi l’occasion de retrouvailles en famille et pourquoi pas, d’une réconciliation ? Sujet signé Juliette Bourgeois