Biopic • Drame | 2017

"55 Steps" relate l'histoire vraie de la patiente Eleanor Riese (Helena Bonham Carter) et de son avocate, Colette Hughes (Hilary Swank) qui, avec l'aide du défenseur des droits des patients, Mort Cohen (Jeffrey Tambor), luttent contre les pratiques abusives dans les hôpitaux psychiatriques. Eleanor, diagnostiquée schizophrène, cherche justice en contestant le traitement inhumain dans les établissements psychiatriques. Avec détermination, Colette prend en charge son cas, déclenchant un procès historique qui remet en question les droits des patients mentaux. Le film explore le combat courageux pour la dignité et les droits humains dans le contexte du système de santé mentale. Les performances émotionnelles des actrices principales enrichissent cette histoire puissante de plaidoyer et de résilience.