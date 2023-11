A cause d'elle

Comédie dramatique • Romance | 1993

En 1963, Antoine a presque quinze. Il est le deuxième enfant d’une famille qui en comporte quatre. Une famille modeste dont toute la vie se règle autour des absences et des retours du père, maître d’hôtel saisonnier et mari volage... Antoine est un cancre qui prépare pour la deuxième année consécutive un certificat d’études primaires hypothétique... Seuls ses rêves l’intéressent et le maintiennent en état d’enfance prolongée, à l’écart du monde adulte, de ses problèmes et de ses complexités. Jusqu’au jour où... son regard croise celui d’une adolescente de son âge. Différente de toutes celles qu’il connaît, mystérieuse et probablement inaccessible. De ce premier amour qui va naître et envahir sa vie, Antoine en sortira blessé, différent, déjà adulte. Cette initiation naïve aux sentiments, à la senualité et aux mots pour le dire, transformera son destin, "à cause d’elle"...