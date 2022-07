A 10 minutes de la plage

Chaque été, Charles Lemoulec, directeur étriqué d’une compagnie d’assurances, a pour habitude d’emmener sa famille en vacances à l’île de Ré. Mais cette année, l’héritier de l’affaire familiale est à deux doigts de déposer le bilan. Pour ne pas décevoir sa famille qui ne sait rien de ses déboires professionnels, il décide, via internet, d’échanger sa « magnifique villa de St Germain en Laye » contre « une superbe hacienda dans le sud » pour l’été. Mais l’échange s’avère très vite une arnaque... Au détour des épreuves et des aventures, les Lemoulec, famille très conservatrice et les Ramirez, sans foi ni loi, vont échanger leur quotidien… et découvrir d’autres valeurs…