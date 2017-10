8 Familles de fromages

Par Joyce OLABISI | Ecrit pour TF1 |

Les différentes familles de fromages sont établies en fonction de la texture et de la pâte du fromage.

Il existe ainsi 8 grandes familles de fromages :

Fromages frais ou blanc

Avec une forte teneur en eau, ce sont des fromages qui n’ont pas subi d’affinage. Ils sont dotés d’une texture fondante et onctueuse. Très souvent de couleur blanche, on y retrouve des fromages tels que la faisselle, le petit-suisse, la feta, ou encore des fromages régionaux comme la Brousse de Provence ou encore le Brocciu de Corse.

Fromages à pâtes molles et à croûte fleurie

Les fromages à croûtes fleuries tiennent leur nom de la moisissure, à la texture duveteuse blanche, qui se forme durant l'affinage. Leur fort taux d'humidité (supérieur à 50%) contribue à l'assouplissement de leur pâte. Le camembert, le Brie de Meaux et de Melun, le Chaource, et le Neufchâtel appartiennent à a cette famille.









Fromages à pâtes molles et à croûte lavée

Ils se caractérisent par une croûte de couleur jaune orangé, et ont une odeur forte. Leur procédé de fabrication se rapproche des fromages à croûte fleurie, hormis le fait que durant l’étape de l’affinage ils font l’objet d’un lavage à la main ou à la brosse. On compte parmi ces fromages : Le pont l’Evêque, le Maroilles, le Munster et bien d’autres.

Fromages à pâtes pressées non cuites

Les pâtes pressées non cuites peuvent être élaborées à base de lait de vache ou de brebis, lait, dont découlera le goût final du fromage. Sur le territoire français on dénombre près d’une trentaine de fromages appartenant à cette famille dont : le Cantal, la tome de Savoie, et le Reblochon.

Fromages à pâtes pressées cuites

Ceux-ci sont issus de lait de vache. Le caillé est chauffé à plus de 50°C afin de donner une pâte ferme. Parmi les plus célèbres d'entre eux on retrouve notamment : l'Emmental français, l'Abondance, et le Comté.









Fromages à pâtes persillées

On leur donne le nom générique dit : « bleus ». Ils se caractérisent par une pâte ensemencée de champignons microscopiques qui sont à l'origine de la couleur bleue que l'on retrouve dans la pâte du Roquefort ou du Gorgonzola.









Fromages de chèvre

Comme son nom l'indique, il est fabriqué à base de lait de chèvre (avec une teneur de minimum 50%). Il existe une multitude de textures et de textures en fonction des différents fromages : Crottin de Chavignol, Rocamadour, Buche de chèvre etc.









Fromages dits fondus

Ils sont le résultat du mélange à chaud de fromages à pâte dure fondus, et d’autres types de produits laitiers (crème, beurre …) et parfois d’aromates. Ils portent souvent le nom d’une marque déposée telle que : La vache Kiri, le Boursin et autres fromages à tartiner.