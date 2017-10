A la découverte d’un produit d’une épreuve : la pomme

Par Joyce OLABISI | Ecrit pour TF1 |

Cultivée dès la préhistoire, elle est aujourd’hui le fruit le plus consommé en France. Si tout le monde aime tant la pomme pour son goût naturellement sucré, elle regorge de vitamines A, B, C, de nutriments, d’antioxydants et de fibres. Elle est plébiscitée par les sportifs mais aussi par les enfants.

Elle pousse sur un pommier. Il procède naturellement à l’éclaircissage c’est-à-dire qu’il fait tomber des pommes afin de ne pas avoir trop de pommes, et de bien les faire grandir. Ils existent plusieurs variétés de pommes qui sont recensées par l’Association Nationale Pommes Poires (ANPP) et qui sont réparties en 5 familles : gourmandes, parfumées, équilibrées, rustiques ou toniques. Parmi ces variétés on retrouve : la Golden, la plus célèbre, la Reinette, la Cripps Pink qui vient d’un croisement naturel entre la Golden Delicious et la Lady Williams, la Granny, la Fuji originaire du japon, la Braeburn, variété récente provenant de Nouvelle Zélande, et la Gala.

Elle convient à la cuisine simple et sophistiquée. On la déguste avec du caramel en pomme d’amour, cru avec ou sans la peau, en salade de fruits, en compote. Et bien sûr en pâtisserie : tarte à la pomme, tarte tatin etc. Elle se marie également avec les saveurs salées, en salade, avec de la viande, et même du fromage.

Côté mythologie, elle serait à l’origine de la guerre de Troie. Elle est également un élément incontournable d’un classique de Walt Disney : Blanche Neige et les sept nains.