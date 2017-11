A la découverte d’un produit mis à l’honneur lors de l’épreuve « étal œuvre d’arts » des Experts Bouchers : le veau

Par Joyce OLABISI | Ecrit pour TF1 |

Le veau est le petit de la vache. Mâle ou femelle, ce jeune bovin est en général abattu au moment du sevrage, entre trois et dix mois après sa naissance. C’est de la que lui vient cette propriété d’être une viande tendre et délicate .C’est une viande blanche et maigre, pauvre en calorie et riche en protéine. Au cours de son élevage, le veau ne consomme que du lait. Au-delà d’un an, il est considéré comme un bœuf.

La viande de veau s’accommode à plusieurs types de préparation. En effet, il se cuisine aussi bien rôti, braisé que poêlé. On lui connait de nombreuses découpes de viande : l’escalope, le jarret, le tendron, la noix et la noix pâtissière, l’épaule, le collier, la poitrine, le pied de veau en fond de sauce, les abats : foie, ris, rognons, la tête dont les joues, la cervelle, le museau et la langue.

Autant de morceaux qui laisse place à de nombreuses recettes, dont certaines sont très populaires telles que : la blanquette de veau, mijotée et accompagnée de poireaux, de carottes, d’oignons et une sauce blanche, ainsi que la paupiette de veau. Au niveau de sa conservation, lorsqu’elle est conditionnée en sachets hermétiques, elle se conserve plusieurs mois au réfrigérateur.