A la découverte de la région Nord-est : La Champagne Ardenne

La Bayenne

C’est un plat typiquement Ardennais. C’est une recette simple, rapide et nourrissante.

En effet l’ingrédient principal qui la compose est la pomme de terre. Ce plat était autrefois cuisiné, lors de repas improvisé, mais aussi par la population modeste des villages ardennais.





Le jambon cru des Ardennes

La préparation du jambon tire ces origines du temps où il n’existait pas de techniques de conservation au frais de la viande.

Pour ce faire la viande était salée, séchée et fumée. Son goût particulier est lié aux conditions du microclimat ardennais (air frais et humide), favorisant ainsi les étapes de maturation et de séchage du jambon.









Le vinaigre de Reims

A base de vin blanc de Champagne, ce vinaigre est de plus en plus prisé par les grands cuisiniers, de par son goût boisé, et sa touche piquante et acide.

Comme les vins de la région, on le retrouve conditionné dans des bouteilles de vins avec bouchons de liège.





Biscuit rose de Reims

Ce biscuit date des années 1690. Il tient sa couleur rose d’un colorant rouge, le carmin, mélangée à sa pâte initialement blanche.

Il est cuit deux fois dans un four à bois.