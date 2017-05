A la découverte de la région Nord-Ouest

Par Stéphanie BOUITI-VIAUDO | Ecrit pour TF1 |

Deuxième région que nous traversons aujourd’hui dans notre tour de France du goût : le Nord-Ouest, avec la découverte des trésors du terroir que nous offrent la Normandie et l’Île-de-France.

Les champignons de Paris :

Si nous le connaissons tous aujourd’hui, l’origine du champignon de Paris remonterait à Louis XIV et à son jardinier, nommé La Quintinie.

Alors que la production de ce légume était limitée à cause de la difficulté de sa culture (sensibilité aux changements de température et aux parasites), un horticulteur a la bonne idée de le cultiver dans les carrières abandonnées de la ville afin de réunir des conditions optimales.

Dans une quiche, pour accompagner vos plats ou en tapas pour un grignotage sain, les champignons se laissent dévorer sans chichi.













Les tripes à la mode de Caen :

On commence fort, car elles ne sont pas appréciées de tous. On peut les trouver peu ragoûtantes, mais bien cuisinés les abats sont un mets de choix pour certains. Demandez à votre boucher de bien vous les préparer, car la clé c’est d’avoir de bons produits !









Le conseil de l’expert métier U : Pour réussir le pari de faire manger des tripes à des personnes qui n’apprécient pas ce plat, notre expert métier vous conseille de partir sur une spécialité lyonnaise : le tablier de sapeur. Confectionné à base de gras-double (panse de bœuf), ce plat consiste à cuire la panse au bouillon, puis de la mariner au vin blanc avant de la découper en triangle, la paner et la frire. A servir avec une sauce gribiche (constituée d’œufs durs, de moutarde et de vinaigre) et des pommes de terre vapeur comme le veut la recette traditionnelle.









La coquille Saint-Jacques de Normandie :

« Première région française de pêche de coquilles Saint Jacques » comme le revendique fièrement l’office du tourisme de la région, les Saint Jacques de Normandie bénéficient du Label Rouge. N’hésitez donc pas à demander conseil à votre Expert U sur sa préparation, vous ne manquerez pas de vous régaler !