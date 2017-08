A la découverte des fruits exotiques

Par Joyce OLABISI | Ecrit pour TF1 |

- Le mangoustan :





Originaire d’Asie, le mangoustan se retrouve également dans certains pays d’Afrique. Son écorce dure et violette renferme des fruits très sucrés à chair blanche, dont la taille peut varier. Un véritable délice.





- Le tamarillo :





Egalement connu sous le nom de « tomate en arbre » à cause de sa forme qui rappelle sa cousine (ils sont de la même famille), le tamarillo trouve ses racines en Amérique du Sud. Il est de couleur rouge et sa chair, ferme, est plutôt acidulée.





- La pitaya :







Également appelée fruit du dragon, la pitaya est probablement l’un des plus beaux et intrigants fruits que vous puissiez rencontrer. Fruit du cactus, il en existe trois formes à chair blanche, jaune ou rouge. Cette dernière est la plus recherchée, car plus riche en goût. En effet, la pitaya est plutôt fade en saveur.





- Le corossol :





Ce fruit d’apparence étonnante est allongé, vert avec des sortes d’épines et nous vient des Antilles. Sa chair blanche, riche, douce et sucrée, contient des graines noires. Il est courant de le consommer tel quel ou en sorbet.





- La papaye :





Elle provient d’un arbre originaire du Mexique. Fruit long à la peau généralement entre le vert, le jaune et l’orangé, sa chair douce et sucrée est d’un orange assez profond (voire rouge) lorsqu’elle est mûre et contient de nombreux pépins noirs. Elle se consomme nature, parfois avec un trait de citron.

Pour en découvrir davantage, n’hésitez pas à consulter le Primeur de votre Magasin U !