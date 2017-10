A l'épreuve du goût c'est reparti !

Par Joyce OLABISI | Ecrit pour TF1 |

Ils étaient 200 au départ, après des sélections en région ils ne sont plus que 40. Experts Bouchers, Charcutiers-Traiteurs, Poissonniers, Maraîchers, Fromagers et Boulangers-Pâtissier ils ont tous un but en commun remporter le concours du meilleur Expert U.