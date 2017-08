A la rencontre d’Arnaud, Expert primeur

Par Joyce OLABISI | Ecrit pour TF1 |

Nom : Arnaud

Âge : 27 ans

Ancienneté : 9 ans

Métier : Primeur

Qualités requises : Pour Arnaud, un bon primeur se doit d’être à l'écoute de son client afin de pouvoir le conseiller au mieux.

Parcours : après un bac professionnel en électronique, notre Expert métier U découvre les fruits et légumes par hasard, grâce à un ami. Il s’en prend d’affection et ne le quitte plus.

Journée type : elle commence entre 5h et 5h30 avec la réception des commandes, la mise en rayon des produits, puis l’accueil des clients à partir de 8h. Polyvalent, notre Expert métier gère également le rayon lait.

Le conseil de l'Expert : osez découvrir les fruits exotiques tels que le tamarillo, aux saveurs à mi-chemin entre la papaye et le fruit de la passion.