Les astuces du pro

Par Stéphanie BOUITI-VIAUDO | Ecrit pour TF1 |

Les sauveurs de vos plats ratés





Voici trois trucs et astuces de nos experts maraîchers qui vous sauveront peut-être la vie en cas de catastrophe culinaire.





Votre plat est trop salé ? Vous vous demandez comment rattraper une sauce trop pimentée ? Pas de panique, vous disposez certainement dans votre cuisine de deux aliments qui vous seront salvateurs :





- Des pommes de terre

- Du sucre













Pour la pomme de terre, son amidon permet d’absorber le trop-plein de sel contenu dans un plat. Si vous avez eu la main lourde sur cet exhausteur de goût, n’hésitez pas à rajouter une grosse pomme de terre coupée en deux (ou plus) à votre mets repas et laissez-la cuire. A la fin, elle devrait avoir absorbé une partie du sel en trop… Pour votre plus grand bonheur !





S’agissant du sucre, si vous avez renversé par mégarde le pot de poivre ou celui à épices dans la marmite, ayez pour réflexe de rééquilibrer les arômes en rajoutant quelques carreaux de sucre. Allez-y progressivement afin de déterminer la quantité à rajouter. Cette astuce vous permettra d’atténuer le feu ou les flammes que vos convives ne manqueront pas de cracher si vous ne trouvez pas d’autre solution !





Les bienfaits du citron





Vous connaissez ce fruit à consommer en jus ou associé au miel pour soigner les maux de gorge, mais savez-vous qu’il a également de nombreux bienfaits ?













- Puissant désodorisant, utilisez un citron dans vos poissons afin de faire passer son odeur qui peut parfois être désagréable. De même, un demi-citron dans votre réfrigérateur vous aidera à vous débarrasser de senteurs malvenues. Bien évidemment, poubelles, couteaux et autres ustensiles qui peuvent prendre des odeurs seront également assainis par l’utilisation de ce fruit un peu magique.





- Le citron est également un très bon dégraissant. Si vous avez du mal à venir à bout de la graisse présente dans vos casseroles, frottez un demi-citron sur les parois et laissez poser un moment. Vous verrez, votre travail en sera grandement facilité.





- Vous le saviez probablement, le citron empêche vos fruits et légumes de brunir lorsque vous les coupez. Avocat, chou-fleur, pommes… Il vous permettra de conserver la fraîcheur de vos aliments !





Ce ne sont que quelques exemples de l’utilisation du citron au quotidien, n’hésitez pas à rechercher plus de trucs et astuces autour de cet agrume qui a bien des utilités.