Boucherie : L’art de la découpe à la française

Plus précisément, la découpe à la Parisienne consiste à valoriser au mieux chaque morceau de viande. Le boucher découpe chaque bête de la tête aux pieds et ne doit de rien jeter. On peut compter jusqu’à 150 morceaux de viande dans une seule bête. Le boucher va chercher ces morceaux de viandes dans tous les endroits et même dans ceux les plus insolites.

C’est un maillon essentiel de la gastronomie française.

Voici une compilation des découpes de viandes en fonction des différents types de viande (bœuf, volaille, porc et l’agneau) :

Le bœuf :





 A braiser

o Le collier

o La macreuse à bifteck

 A bouillir

o Le plat de côtes

o Le milieu de poitrine

o Le gîte o La queue

o Le gros bout de poitrine

o Le jumeau à pot-au-feu

o La macreuse à pot-au-feu





 A poêler ou griller

o Les basses côtes

o Le paleron

o Le jumeau à bifteck

o Les côtes et entrecôtes

o Le faux-filet

o L’onglet

o La hampe

o La bavette à flanchet

o Le flanchet

o La bavette d’Aloyau

o Le filet

o Le tende de tranche de Merlan

o L’araignée





 A griller ou rôtir

o Le rumsteck

o Le rond de gîte

o Le gîte à la noix

o La tranche

o L’aiguillette baronne





La volaille :





• Cou

• Poitrine

• Dos

• Aile

• Cuisse

• Pilon





Le porc :





 Lard

 Échine

 Plat de côtes

 Épaule

 Jarret

 Pieds

 Poitrine

 Travers

 Carré des côtes

 Filet et filet mignon

 Pointe

 Jambon





L’agneau :









 Collier

 Épaule

 Côte découverte

 Côte seconde et côte première

 Haut de côtes

 Poitrine

 Filet et Côte filet

 Selle

 Gigot entier

 Gigot raccourci