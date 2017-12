Le Chocolat à Noël : Une tradition

Par Joyce OLABISI | Ecrit pour TF1 |

D’abord étalé sur la bûche de Noël rappelant la couleur de l’écorce d’une bûche, le chocolat est maintenant présent dans de nombreuses cultures à cette période de l’année.

En effet, les Mexicains nappent leur dinde de chocolat et la sorcière Befana offre des pièces en chocolats aux enfants italiens.

Le chocolat est toujours un bon prétexte pour surprendre ses convives et passer un moment gourmand et convivial; que ce soit dans une boîte traditionnelle mêlant plusieurs saveurs ou à saveur unique, et même en guise de décoration pour le sapin de Noël pour divertir les enfants. Il peut également s’offrir, grâce aux créations inédites et délicates des artisans et maîtres chocolatiers, qui chaque année se réinventent.

Même si on a tendance à le pointer du doigt, grâce au cacao du chocolat, c’est une source de magnésium.

Bien sûr à consommer avec modération même pendant les fêtes !