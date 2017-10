Le coin des enfants : Faire manger des fruits et légumes à ses enfants !

Par Joyce OLABISI | Ecrit pour TF1 |

C’est bien connu, en cuisine, les enfants ne peuvent s’empêcher de mettre les doigts à la bouche. Et si leurs parents pouvaient en tirer profit ?

Profitez de cette manie, afin de les initier aux fruits et légumes, en les faisant participer à vos recettes à base de fruits ou même de légumes. Ils se familiariseront alors aux différentes saveurs, et seront fiers d’avoir contribué à l’élaboration d’une recette.

Pensez aussi aux découpes de fruits et légumes originales qui les rendent beaucoup plus attrayants tels que les carottes Vichy. Ou même les choux fleurs colorés qui coloreront vos plats.



Aussi, comme le fait notre Expert Traiteur Allan, avec ses enfants, les croquettes de pomme de terre sont un excellent moyen de cacher des légumes à l’intérieur. Il suffit de râper des pommes de terre, de les faire cuire avec des oignons et de la ciboulette, de rajouter de la maïzena pour lier le tout ; et de rajouter l’aliment que vous souhaitez faire manger à vos enfants. Et le tour est joué !