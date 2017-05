Le coin des enfants : Les pains au lait maison

Par Stéphanie BOUITI-VIAUDO | Ecrit pour TF1 |

Au petit-déjeuner ou au goûter, les pains au lait font partie de ces viennoiseries simples mais réconfortantes que l’on peut agrémenter de ce que l’on veut (confiture, pépites de chocolat…). Mais c’est également une recette relativement simple à réaliser en famille, et que Anouchka, notre Experte pâtissière, vous propose d’essayer avec vos enfants.





Ingrédients :

1 kilo de farine

500g d'eau

500g de poudre de lait ou de lait

100g de sucre

20g de sel

40g de levure

60g de beurre

1 ou 2 œufs









Préparation :

Mélanger les ingrédients secs (farine, poudre de lait, sucre, levure, sel).





Y incorporer les ingrédients liquides (eau, lait, œufs, beurre) et bien mélanger, puis faire des petites boules de pâte de la forme qui vous convient.





Laisser reposer pendant environ 2h.





Cuire 15 à 20 minutes à 200°C.





Alors, on vous avait bien dit que c’était simple comme bonjour, non ? De quoi ravir les papilles des petits… Comme des plus grands, et faire travailler l’imagination de tous.