Le coin des enfants : tarte sucrée au potiron

Par Joyce OLABISI | Ecrit pour TF1 |

Ingrédients (pour 6 personnes) :

1 rouleau de pâte brisée

1 quartier de potiron de 200 g environ

1 c. à soupe rase de cannelle en poudre

1 orange

25 cl de crème fraîche

2 œufs

250 g de sucre en poudre

1 c. à café de sucre cristal





Préparation :

Pressez le jus de l'orange.

Épluchez le potiron et coupez-le en petits dés. Mettez-les dans une casserole, poudrez-les de 100 grammes de sucre, ajoutez le jus d'orange et rajoutez de l'eau afin que le niveau de liquide soit « à fleur » du potiron. Faites cuire à feu doux en remuant de temps en temps jusqu'à ce que le liquide soit totalement évaporé et que le potiron soit légèrement caramélisé. Retirez du feu et laissez tiédir.

Puis passez le potiron au mixeur pour le réduire en une purée fine.

Préchauffez le four th 7 (210°). Déroulez la pâte et garnissez-en un moule beurré et piquez le fond avec une fourchette. Dans un saladier, fouettez la crème avec les œufs, le sucre en poudre restant et la cannelle. Ajoutez-y la purée de potiron confit. Mélangez bien. Versez la préparation dans le fond de tarte. Enfournez et faites cuire 20 à 25 minutes.

A la sortie du four, démoulez et laissez refroidir sur une grille.

Au moment de servir, décorez des copeaux de bâton de cannelle et saupoudrez de sucre cristal.