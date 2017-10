Contre le gaspillage : Préserver la longévité de ses fruits et légumes !

Par Joyce OLABISI | Ecrit pour TF1 |

Les fruits et légumes ont une durée de vie qui n’excède en général pas plus d’une semaine. Découvrez nos conseils pour faire perdurer la fraîcheur de vos aliments au maximum !

La salade est un légume sensible. En effet, pour chaque heure passée à température ambiante, la salade perd un jour de qualité. Voici sans plus attendre nos conseils pour optimiser sa fraîcheur et sa conservation !



Pour préserver sa salade, dès l’achat il faut la laver, et ensuite la sécher. Ensuite, mettez-la dans un sachet que l’on trouve en magasin à destination des fruits et légumes ; de la sorte, la salade pourra respirer au travers du sac. Elle est ainsi prête pour sa conversation au frigo. On peut alors pousser sa conservation jusqu’à 3-4 jours sans qu’elle flétrisse.









Concernant les fruits, il est conseillé d’avoir deux corbeilles à fruits en présence de bananes et de pommes. En effet, au contact des fruits elles accélèrent leur maturation. A l’inverse mettre des fruits aux frigos stoppe leur maturation, mais permet une conservation plus longue.