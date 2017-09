Les différents types de farine de blé

Par Joyce OLABISI | Ecrit pour TF1 |

La lettre « T » est la première lettre du mot « type ». Le type de farine correspond à la pureté de la farine. Plus dans la composition, il y aura du son (enveloppe du grain de blé), plus le chiffre suivant la lettre « T » sera élevé (T 150). Réciproquement, plus la farine sera pure, moins il aura de présence de son, le chiffre sera alors plus faible (T 45). En fonction du type de blé, la qualité de la farine produite sera différente





La farine de blé est caractérisée par sa teneur en son et en gluten. Sa proportion en son influencera sa couleur, son goût, et sa valeur nutritionnelle. Quant au gluten, c’est grâce à lui qu’une pâte lèvera facilement, et qu’elle aura des capacités d’élasticité.

En fonction des usages, les types de farine à utiliser vont différer :

• Farine T 45 : pour faire de la pâte feuilletée, à crêpes, ou briochée, et pour les viennoiseries et les sauces à la crème.

• Farine T 55 : pour les pâtes brisées et les pâtes pizzas et pour les gâteaux, et les baguettes de pain blanc.

• Farine T 65 : pour la réalisation du pain de campagne et de tradition, les pâtes brisées et les pâtes à pizzas et les gâteaux.

• Farine T 80 : pour les pains spéciaux • Farine T 110 : pour le pain complet

• Farine T 150 : pour le pain au son