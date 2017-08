Les étapes de confection d’un fromage

Par Joyce OLABISI | Ecrit pour TF1 |

- Le caillage ou coagulation du lait utilisé (vache, chèvre, brebis).

- L’égouttage : le but est d’éliminer le trop-plein d’eau présent dans le lait.

- Le salage : étape indispensable suite à l’égouttage, il joue un rôle important dans la formation de la croûte et influe sur la souplesse du fromage. Cette étape peut intervenir jusqu’à l’affinage.

- Le moulage : il s’agit de la mise en forme du fromage, ainsi que la définition de son poids.

- Le pressage, qui prolonge l’égouttage.

- L’affinage, parfois couplé au lavage, est l’une des étapes les plus importantes. Il permet au fromage, de développer son goût et sa forme, à la croûte de se former naturellement, et aux arômes d’évoluer.