Les festivités du nouvel an autour du monde

Le nouvel an est un événement universel célébré dans le monde entier mais de façon différente et parfois à des périodes différentes.

France

Il est coutume de sabrer une bouteille de champagne, de s’embrasser sous du gui et de souhaiter des vœux de santé, bonheur et de prospérité.

Nouvelle Zélande

Le nouvel an laisse place à un concert de casseroles dans certaines villes. A minuit, chaque habitant doit sortir ses plus belles casseroles et taper dessus afin de créer un vacarme assourdissant. Tandis que dans d’autres villes, le passage à la nouvelle année, donne lieu à des festivités musicales.

Espagne

Au moment des fêtes de fin d’années, le raisin est un symbole important dans la tradition espagnole. Ainsi, lors des douze coups de minuit annonçant la nouvelle année, à chaque son de cloche, ils mangent un raisin. En effet, il est signe d’abondance, de chance, de succès et de joie au sein du foyer.

Népal

Ce pays de confession majoritairement hindouiste, célèbre le nouvel an au mois d’avril. C’est un événement célébré autour de repas copieux et traditionnels tels que le "dal bhat » constitué de différents petits plats : riz, lentilles, tomates, oignons, gingembre …

Vietnam

Le nouvel an au Vietnam est calculé selon le calendrier lunaire comme pour les chinois. Il se nomme « Têt » et se célèbre entre les mois de janvier et février. Les plats cuisinés à cette occasion sont généralement à base de riz et de viande ; dont le plat traditionnel « banh chung », à base de viande porc frit et de riz, le tout enveloppé dans une feuilles de bananier.

Russie

A minuit, les Russes écrivent leurs vœux pour l’année à venir sur un bout de papier et le font brûler. Ils récupèrent ensuite les cendres qu’ils versent dans leur champagne, qu’ils doivent boire cul-sec juste après, afin de voir leurs vœux réalisés dans l’année.

Angleterre

Après minuit, la coutume veut que lorsque l’on sort de sa maison chacun ait dans sa poche : une pièce de monnaie, un peu de sel et un morceau de charbon ; qui symbolisent l’argent, la nourriture et la chaleur, en abondance pour la nouvelle année.

Pérou

Chacun porte un vêtement dont la couleur correspond à un souhait pour l’année à venir. Par exemple, le rouge représente l’amour et le jaune l’argent dans le foyer.

Mexique

Pour ceux qui souhaitent voyager tout au long de l’année à venir, au Mexique et dans d’autres cultures hispaniques, les habitants se promènent avec une valise vide après minuit.