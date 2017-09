Le fromage du mois de Septembre : Le Brie

Par Joyce OLABISI | Ecrit pour TF1 |

C’est un fromage à pâte et molle et croûte fleurie. De par son goût fruité, il séduit Charlemagne, au 8ème siècle, lors d’une halte dans le prieuré de Reuil-en-Brie où des moines lui en servir. C’est ainsi, que de retour dans son château d’Aix-la-Chapelle, le fromage de Brie, lui était régulièrement envoyé. Dès lors, il fut présent sur les tables de rois tels qu’Henri IV, Philippe Auguste, ou encore Louis XVI.





Il existe plusieurs variétés de Brie ; le Brie de Coulommiers (petit Brie), le Brie de Montereau, le Brie de Provins et bien d’autres. Les fromages de Brie les plus célèbres sont le Brie de Meaux et le Brie de Melun qui sont les seules variétés qui bénéficient respectivement d’appellations d’origine contrôlées et protégées (AOC et AOP).





C’est un aliment très riche. Il est généralement confectionné à partir de 25 litres de lait ; renfermant ainsi une importante quantité de calcium. Aussi, son temps d’affinage (période de maturation du fromage) est de minimum 4 semaines ; et après le moulage il est salé manuellement.





Côté recette, il est utilisé à bien des égards ; en quiche, pizza, pané, en gratin, dans les feuilletés ; mais bien sûr il reste incontournables sur les plateaux de fromages, accompagné d’une bonne tranche de pain !