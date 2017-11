Le fruit du mois de Novembre : la Clémentine

Par Joyce OLABISI | Ecrit pour TF1 |

La clémentine fait partie de la même famille que l’orange ou la mandarine, la famille des agrumes. Elle est le fruit du clémentinier, résultat de l’hybridation entre le mandarinier et l’oranger. Il a y 100 ans, le clémentinier fut découvert en Algérie par le Père Clément, d’où lui vient d’ailleurs son nom.

Elle se cultive principalement dans les régions à climat doux, car elle a besoin de soleil pour s’épanouir ; dans le sud de la France et notamment en Corse.

Elle est recouverte par une peau que l’on nomme pelure, qui est d’ailleurs très facile à retirer. Elle est riche en vitamine C et peu calorique (environ 46 kcal/100 g). Elle se révèle être un indispensable en hiver, car elle est tonifiante et protège des agressions extérieures. Elle se déguste souvent au moment du dessert, dans une salade de fruits par exemple ou en flan, en jus, et en encas au moment du goûter.

Très gustative et facile à transporter, elle est quasiment dépourvue de pépins.