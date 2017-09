Le fruit du mois de Septembre : La mirabelle

Par Joyce OLABISI | Ecrit pour TF1 |

La mirabelle est le fruit du mirabellier. C’est une espèce de prune, de couleur jaune orangé à chair jaune, tendre et sucrée. Elle fait l’emblème de la Lorraine, puisque c’est dans cette région de France qu’est assurée sa production au niveau mondiale.





Les variétés de mirabelle les plus connues sont : la mirabelle de Metz, aux nuances rouges, et la mirabelle de Nancy ; légèrement plus grosse et de couleur jaune.





Son nom lui vient d’une province nommé Mirabel, dans le sud de l’Ardèche où elle fut initialement cultivée.





En Lorraine, l’heure de la récolte, donne lieu à de nombreuses réjouissances telles que la fête de la Mirabelle. Cette fête se déroule à la fin du mois d’août et réunit tous les producteurs de la région. On y retrouve aussi des expositions sur l’histoire de la mirabelle, et il y a un même l’élection de la « Reine mirabelle ».





Côté cuisine, c’est un fruit très énergétique et très peu calorique (comptez environs 60kcal/100g). Elle est riche en glucides, contient de la vitamine A et E, c’est une source importante de fibres et d’oligo-éléments. Elle peut se consommer crue ou cuite (en tarte par exemple où même en accompagnement de viande comme les gibiers ou encore du porc). Il existe également des boissons à la mirabelle et quelques produits cosmétiques (eau de toilette et huile de massage).





