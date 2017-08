Tout sur le homard !

Par Joyce OLABISI | Ecrit pour TF1 |

Le homard est un invertébré appartenant à la famille des crustacés. On lehom retrouve dans les océans du monde entier et dans les eaux fraîches et saumâtres.

En France, deux espèces sont principalement consommées : le homard américain et le homard européen.

Au cours du 18ème siècle, durant les années coloniales, le homard était considéré comme un aliment pour les personnes pauvres (comme les serviteurs et les prisonniers). On s’en servait même pour nourrir les cochons et les chèvres. Il est aujourd'hui un mets raffiné et très prisé.

5 faits à savoir sur le homard :

- Le homard n’est pas initialement de couleur rouge. Il le devient à la cuisson. A l’état sauvage, il peut être de couleur verte, jaune voir même bleu vif.

- Il se nourrit habituellement d’espèces de fonds marins vaseux et sableux tels que les palourdes, les escargots et les crabes.

- Il vit en eaux profondes où il creuse un trou et y reste toute la journée pour n’en sortir que la nuit.

- Certaines espèces de homards auraient une espérance de vie de plus de 50 ans.

- C’est une excellente source de protéine.