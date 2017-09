L’astuce du pro : Comment choisir ses fruits ?

Par Joyce OLABISI | Ecrit pour TF1 |

On a tous tendance à aller vers le produit le plus parfait. Faut-il se fier aux apparences ?

Eh non ! Il ne faut pas se fier aux apparences ! Un fruit parfait a été plus traité qu'un imparfait.





Lorsqu’un fruit est bien parfumé c’est qu’il est mûr et bon pour être mangé. Pour les fruits comme les pêches ou les abricots, plus le fruit sera gros, plus c’est lui qu’il faudra choisir.







De même pour les melons plus il sera gros et plus cela indiquera qu’il est gorgé en sucre, et concernant son écorce, il vaut mieux qu’elle ne soit pas tâchée.





Pour choisir un ananas, la méthode infaillible reste celle de détacher une feuille de sa tige, si celle-ci se détache sans encombre, c’est que votre ananas est bien mûr !





Enfin, choisissez des fraises bien mûres, bien brillantes et fermes à la collerette d’un vert éclatant.