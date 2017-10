L’étal d’un Expert Primeur

Par Joyce OLABISI | Ecrit pour TF1 |

L’exposition des produits est essentielle pour séduire les plus gourmands d’entre nous! L’achat doit rester un plaisir pour le consommateur. Les primeurs tentent de séduire les consommateurs en leur donnant envie visuellement. Par exemple, le fruit doit donner envie par son odeur, sa couleur, c’est un achat impulsif contrairement au légume qui lui est un achat réfléchi car la première image qu’on a d’un légume ce n’est pas son goût mais son utilité.

Il faut donc dans un premier temps établir une structure avec du matériel inerte type cagette. Le primeur fait très attention à la fraîcheur, la couleur, la forme, la provenance de ses fruits et légumes. Il joue sur des camaïeux de couleurs, sur la disposition de ses produits en séparant fruits et légumes afin d’avoir une belle présentation. Il accorde beaucoup d’attention à la saisonnalité des produits et met en avant les promotions. Les produits phares doivent être des produits de saison. En général, les produits qui ont le plus de succès sont les fruits et légumes d’été et printaniers. La vie de l’étal peut alors commencer.

Les produits peuvent être présentés sous la forme d’une pyramide afin de rendre le rayon attrayant. Quand l’étal est incliné, l’étiquetage est positionné vers le bas pour obtenir une vue sur tout le rayon. Avoir sur son étal de grosses pièces telles que de grosses pastèques ou de grosses tomates permet d’en jeter plein la vue aux consommateurs. Aussi, la théâtralisation des étals, attire davantage la clientèle; une animation autour du raisin avec un pressoir ou encore l’installation de tonneaux 2-3 fois dans le mois, donnera à l’étal, une dimension divertissante.

Toutes ces animations sont parfois relayées sur les réseaux sociaux afin de partager toutes les nouveautés du mois et inciter de futurs consommateurs à venir découvrir les merveilles des étals des primeurs.