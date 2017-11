L’étal de l’Expert Boucher

Par Joyce OLABISI | Ecrit pour TF1 |

Lorsqu’il est approvisionné, il découpe la viande en morceaux en fonction de l’espèce de la viande ; par exemple le bœuf sera découpé en côtes, en paleron, en faux filet etc. La volaille en cuisses, pillons et autres ; l’agneau en côtes, poitrine, et gigot, le porc en lard, en jarret et en travers. Chaque viande est désossée, afin de les présenter sous leurs meilleurs jours, en libre-service ou en rayon.

Sur son étal, le boucher propose également des morceaux de viandes cuisinés, avec de la farce notamment.

Aussi, il agrémente la décoration de son étal avec des fruits et légumes ou encore des guirlandes et autres objets de décoration en fonction de la saisonnalité et des événements calendaires.