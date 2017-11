Le légume du mois de novembre : le Champignon de Paris

Par Joyce OLABISI | Ecrit pour TF1 |

Le champignon de Paris prend ses origines en France comme son nom l’indique. Il apparut la première fois à l’époque de Louis XIV, au château de Versailles. C’est un légume qui se cultive dans l’obscurité ; c’est ainsi que lors des projets de construction du métro parisien de multiples cultures de champignons de Paris furent retrouvées dans les catacombes, obstruant ainsi les avancées de ce projet. Depuis lors, la culture de ces champignons se fait en Pays de Loire, plus précisément dans la région de Saumur.

Le champignon de Paris est caractérisé par un son chapeau arrondi de couleur blanche. Il est riche en vitamines et minéraux. Il se consomme aussi bien cru que cuit et est très facile à cuisiner. C’est un excellent accompagnement qui se marie aussi bien avec des épices, de la viande et même des féculents comme les pâtes.

Généralement, le champignon de Paris a une durée de conservation assez courte, quelques jours au réfrigérateur.

N’Hésitez pas à solliciter votre Primeur U, pour choisir vos champignons ou encore pour des idées de recettes !