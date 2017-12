Menu de Noël

Par Joyce OLABISI | Ecrit pour TF1 |

Mise en bouche : Bouchées de saumon fumé à l'aneth sur concombre

Des petits amuse-bouche délicats qui feront fureur à l'apéritif !





Ingrédients pour 6 personnes :

250 g de mascarpone

1 c. à soupe de zeste de citron

2 c. à soupe de jus de citron

2 c. à soupe de vin blanc

2 c. à soupe de câpres égouttées et rincées

2 c. à soupe d’aneth frais, haché

2 c. à soupe de ciboulette, hachée

1 c. à soupe de moutarde de Dijon

1/2 c. à thé poivre

250 g de saumon fumé

1 ou 2 concombre (en fonction de la taille)

Quelques brins de ciboulette et d'aneth pour la décoration

Une poignée de germes d'alfalfa (luzerne)

Préparation :

Dans un petit bol, combiner le fromage à la mascarpone, le zeste et le jus de citron, le vin, les câpres, l'aneth, la ciboulette, la moutarde et le poivre. Mettre au frais pendant au moins 1 heure.

Avant de servir, couper le saumon fumé en lanières et mélanger les à la sauce au fromage. Trancher le ou les concombres en une trentaine de tranches. Sur chaque tranche de concombre, déposer une cuillère du mélange fromage-saumon. Décorer d'aneth, de ciboulette et de graines germées d'alfalfa (luzerne). Server immédiatement.

Suggestion :

- Couper le concombre en cubes et en faire une salade

Entrée : Boule de Noël façon saumon fumé et poireaux

Une recette de Noël à base de saumon fumé et de poireaux qui ravira petits et grands en entrée !





Ingrédients pour 4 personnes :

4 tranches de saumon fumé

400g de blanc de poireaux coupés en rondelles

1 filet d'huile d'olive

Sel, poivre

10 cuillères à soupe de crème

2g d'agar agar (algues japonaises) ou feuilles gélatines

Préparation :

Se munir de 4 ramequins. Étaler chaque tranche de saumon fumé sur un grand morceau de film étirable, et installer le papier cellophane dans le ramequin. Veiller à bien laisser dépasser le cellophane des ramequins.

Mettre un filet d'huile d'olive dans une poêle, faire revenir les poireaux, saler et poivrer. Mettre un couvercle, et faire mijoter 10 minutes. Les poireaux doivent être tendres.

Dans un bol, mélanger la crème et l'agar agar. Verser le tout dans la poêle et bien mélanger. Laisser cuire 2 minutes sans cesser de remuer.

Retirer le mélange du feu, et répartir (encore chaud) dans les ramequins. Replier les bouts du saumon sur les poireaux, ainsi que le cellophane sur lui-même.

Mettre au réfrigérateur au minimum 2 heures. Pour servir, ouvrir le cellophane et déposer les boules de noël à l'envers dans l'assiette.



Plat : Aiguillettes de homard





Ingrédients pour 4 personnes :

4 homards de 400 grammes

3,5 dl de vin jaune (vin de cuisine du Jura, cépage savagnin)

8 belles feuilles de chou vert

2 cuillères à soupe d'huile de noisette

200 g de beurre doux

20 grammes de beurre salé

1 cuillère à café de gingembre haché

1/2 citron jaune

Fleur de sel, poivre du moulin

Préparation :

Pocher les homards pendant 4 minutes, puis les braiser au four dans le vin jaune à couvert pendant 7 minutes à 230°, laisser reposer.

Passer le jus de cuisson. Ajouter le gingembre, monter au beurre doux*, puis ajouter l’huile de noisette et rectifier l’assaisonnement à la fleur de sel (si besoin).

Parallèlement dans un sautoir, faire tomber les feuilles de chou quelques minutes dans le beurre salé. Ajouter quelques gouttes de jus de citron et un tour de moulin à poivre. Réchauffer le homard, le découper en aiguillettes, dresser sur assiettes chaudes avec le chou et napper de sauce au vin jaune.

*Technique qui consiste à donner de l’épaisseur et de la brillance à une sauce en incorporant des petits morceaux de beurre froid dans une sauce chaude. Lorsque le beurre a fondu, juste avant le service il est possible de la maintenir au bain marie ou bien de la réchauffer à feu doux sans ébullition.

Dessert : Bûche de Noël glacée

Parfaite pour les fêtes de fin d'année, cette bûche parfumée régalera vos proches !





Ingrédients pour 10 personnes :

Pour le gel coloré:

43 g chocolat blanc râpé

60 g de lait

1/3 de feuille de gélatine 8 gouttes colorant rouge

Pour la génoise:

125 g de farine tamisée

125 g de sucre en poudre

225 g d'œufs (4 moyens)

1 plaque de cuisson 30*40 cm

50 cl de crème glacée vanille

Pour parfumer:

1 c.à.s de rhum blanc ou de kirsch

30 cerises confites

2 c.à.s de rhum

Pour la meringue:

60 g de blancs d'œufs (2 moyens)

100 g de sucre

Préparation :

1/ Pour cette recette, il vaut mieux utiliser une glace toute prête : la texture est plus souple et plus facile à étaler.

2/ A l’ avance : Dans un bocal, mettre les cerises à macérer avec le rhum. Préparation d'un gel coloré, qui servira à mettre en évidence la spirale du biscuit roulé : Faire fondre le chocolat blanc râpé dans le lait tiède (45 à 50°). Bien mélanger, puis ajouter la gélatine qui aura été au préalable ramollie dans de l'eau fraîche, puis essorée. Laisser fondre, puis ajouter 8 gouttes de colorant rouge, mélanger à nouveau, puis mettre au frigo. La préparation va se transformer en gel.

3/ Préparation de la génoise : Préchauffer le four à 170° et recouvrer la plaque de papier sulfurisé. Dans le bol du robot, verser les œufs entiers et le sucre. Fouetter pendant 10 minutes à vitesse moyenne, pour obtenir un mélange mousseux et aéré.

Incorporer la farine en trois fois, en mélangeant délicatement à la spatule. Verser la préparation sur la plaque, bien égaliser la surface à la spatule, et enfourner pour 15 à 17 minutes à surveiller, la pâte doit à peine colorer. Lorsque la génoise est cuite, la renverser sur une autre feuille de papier sulfurisé. Laisser ainsi la pâte entre les deux feuilles, et placer au frigo pour 30 minutes.

4/ Montage : Ôter la feuille de papier sulfurisé. Arroser la génoise avec quelques gouttes de rhum blanc. Inutile d'imbiber le biscuit, car la génoise est suffisamment humide et souple. Étendre uniformément le gel coloré, en une couche très fine. Sortir la glace du congélateur, et prélever des cuillères à soupe de glace, que vous disposez sur toute la surface du biscuit. L’opération ne doit pas dépasser 3 minutes. Enfoncer les cerises dans la glace en les espaçant régulièrement. Enfin, rouler la génoise en s'aidant du papier sulfurisé, qui vous servira à maintenir la forme de la bûche. Envelopper le tout dans une feuille de papier d’aluminium, puis placer au congélateur pour une nuit.

5/ A faire plus tard : le décor

6/ Préparer la meringue: Monter les blancs en neige, puis incorporer le sucre en deux fois, fouetter encore une minute.

Préchauffer le four à 210°.

Sortir la bûche du congélateur, puis masquez-la entièrement avec 3/4 de la meringue, bien égaliser à la spatule. Former un décor à la fourchette. Avec le reste de meringue, décorer à la fourchette, ou à la poche à douille.

Mettre le four sur la fonction grill, puis enfourner la bûche pour 4 minutes pas plus : la meringue va colorer dessus et aussi sur les côtés. Ne pas laisser brûler le dessus, il faut rester devant le four.

7/ Vous pouvez remettre la bûche au congélateur si vous ne la mangez pas tout de suite. Cependant, si vous devez la conserver plus d'un jour, il faudra l'envelopper dans un film alimentaire, pour éviter qu'elle sèche.

Joyeux Noël !