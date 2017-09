Le menu du mois

Par Joyce OLABISI | Ecrit pour TF1 |

Entrée : Velouté de chou-fleur à la tomme de brebis





Ingrédients (pour 6 personnes) :

1,5 chou-fleur

1,5 poireau

4,5 brins de persil

75 cl de bouillon de volaille

120 g de tomme de brebis

22,5 cl de crème liquide

30 g de beurre





Préparation :

Nettoyez et émincez le poireau. Retirez le trognon du chou-fleur.

Détachez les bouquets et lavez-les. Plongez-les 3 min dans l'eau bouillante et égouttez-les. Faites fondre le poireau 10 min avec le beurre. Ajoutez le chou-fleur et le bouillon.

Laissez mijoter 20 min. Ajoutez la crème. Faites cuire 5 min. Passez au mixeur. Salez et poivrez. Taillez le fromage en copeaux.

Versez le velouté dans les bols et parsemez de copeaux.





Plat : Côte de porc fondante à l'ail





Ingrédients (pour 6 personnes) :

6 côtes de porc épaisses

30 gousses d'ail

20 cl de fond de veau

30 g de beurre

5 cl d'huile d'olive

9 pommes de terre

6 feuilles de sauge

Sel, poivre





Préparation :

Préchauffez le four th 6 (180°). Faites chauffer le beurre et l'huile dans une grande cocotte. Posez les côtes de porc dedans et faites-les revenir à feu doux en les retournant.

Quand elles sont bien colorées des deux côtés, salez et poivrez, couvrez la cocotte et enfournez. Faites cuire 15 minutes. Pendant ce temps, épluchez les pommes de terre et coupez-les en morceaux.

Ciselez la sauge. Sortez la cocotte du four, ajoutez les gousses d'ail entières et les pommes de terre. Remettez le couvercle, enfournez et faites cuire 30 minutes en mélangeant et en arrosant la viande et les pommes de terre régulièrement.

Retirez tous les ingrédients de la cocotte et maintenez-les au chaud. Posez la cocotte sur un feu vif et déglacez-la avec le fond de veau. Portez à ébullition en mélangeant jusqu'à obtention d'une sauce onctueuse.

Ajoutez la sauge, remettez la viande, les pommes de terre et l'ail.

Laissez cuire 2 minutes et servez très chaud.





Dessert : Gâteau de semoule aux cassis









Ingrédients (pour 6 personnes) :

150 g de semoule extra fine

300 g de cassis

75 cl de lait entier

195 g de sucre

2 sachets de sucre vanillé

3 œufs

30 g de beurre

12 cl de crème de cassis

1 pincée de sel





Préparation :

Beurrez six petits moules ou ramequins et saupoudrez-les avec 45 grammes de sucre. Placez au réfrigérateur. Versez le lait dans une casserole. Ajoutez le sucre vanillé et le sel.

Portez à ébullition puis versez-y la semoule en pluie. Mélangez avec une spatule en bois et faites cuire 10 minutes en maintenant un léger frémissement, sans cesser de remuer. Préchauffez le four th 6 (180°). Battez les œufs en omelette.

Lavez et séchez les cassis. Retirez la semoule du feu et incorporez le sucre restant, les œufs battus et la moitié des cassis. Mélangez bien. Répartissez la semoule dans les ramequins en les remplissant, lissez la surface à la spatule et enfournez.

Faites cuire 30 minutes. Pendant ce temps, mettez le reste des cassis dans un bol et arrosez-les de crème de cassis. Sortez les gâteaux de semoule du four et laissez-les tiédir avant de les démouler dans des petites assiettes.

Entourez-les de cassis et de crème de cassis et servez.