Le menu du mois de Novembre

Par Joyce OLABISI | Ecrit pour TF1 |

Entrée : Caramel de betterave sur velours d'asperges et haddock fumé



Cette entrée originale vous séduira par son onctuosité et sa douceur !





Ingrédients pour 4 personnes :

2 bottes d'asperges blanches

1 betterave

1 l de bouillon de volaille

1 jaune d'œuf

100 g de sucre semoule

4 c. à soupe de crème fraîche épaisse

2 c. à soupe d'eau

2 c. à soupe de vinaigre de Xeres

2 c. à café de poudre de thé vert

1 noix de beurre

4 petits morceaux (30 g) de haddock

Préparation :

Lavez, épluchez les asperges, plongez-les dans le bouillon de volaille et faites cuire jusqu'à ce qu'elles soient bien tendres.

Mixez le bouillon et les asperges, ajoutez le jaune d'œuf et la crème, liez le mélange au fouet, incorporez la poudre de thé Matcha en continuant de fouetter. Filtrez le tout et réservez au chaud.

Dans une casserole, faites cuire à feu doux l'eau, le sucre et la betterave coupée en petits cubes jusqu'à obtention d'un caramel blond teinté de rouge. Stoppez la cuisson.

Hors du feu, ajoutez le vinaigre. Passez le caramel au chinois (ou dans une passoire fine). Il doit être bien rouge et bien lisse.

Versez le velours d'asperges dans 8 bols ou verrines, pochez quelques minutes les morceaux de haddock. Disposez-les tièdes au centre du bol et arrosez de caramel de betterave.





Plat : Pot-au-feu de truite





Ingrédients pour 6 personnes :

2 bottes de carottes nouvelles

1 chou Romanesco

6 darnes épaisses de truite saumonée

2 branches de céleri

2 oignons

2 c. à café de graines de fenouil

1 cube de bouillon de légume

3 c. à soupe d'huile

Gros sel Poivre en grains

Préparation :

Pelez les carottes en gardant deux centimètres de fanes. Lavez-les. Epluchez et émincez le céleri. Pelez et hachez l'oignon. Coupez le chou Romanesco en petits bouquets.

Faites chauffer l'huile dans une cocotte. Faites-y revenir le céleri et l'oignon en remuant 2 minutes. Ajoutez les graines de fenouil et versez 2 litres d'eau. Portez à ébullition. Ajoutez le cube de bouillon de légumes et faites-le dissoudre. Ajoutez les carottes. Baissez le feu et faites-les cuire 15 minutes. Ajoutez alors les darnes de truite et les bouquets de Romanesco.

Prolongez la cuisson 15 minutes. Retirez les légumes et le poisson de la cocotte avec une écumoire, disposez-les dans un plat. Salez et poivrez.

Servez très chaud.





Dessert : Verrines à la compotée pommes /kakis, croustillant d'écorces d'orange au chocolat blanc





Ingrédients pour 2 personnes :

Pour la compote:

2 petites pommes à compote

2 kakis

Vanille en poudre

Pour le croustillant :

1 bonne poignée de petits flocons d'avoine

1 bonne poignée de farine bise

3 cuillères à café d'huile d'olive

3 ou 4 écorces d'orange confite

Sucre

Et le reste:

2 carrés de chocolat blanc

Fromage blanc

Préparation :

Lavez, épluchez et coupez les fruits. Les mettre à cuire dans une casserole avec quelques gouttes d'eau, à feu très doux, avec la vanille.

Lorsque les fruits sont cuits, les écraser à la fourchette et laisser refroidir.

Mélangez les flocons, la farine et le sucre puis ajouter l'huile d'olive et malaxer du bout des doigts pour que le mélange farineux soit imprégné d'huile comme pour un crumble. Ajoutez les écorces coupées en tout petits dés.

Etalez sur un moule à tarte ou une plaque et placez sous le grill quelques minutes jusqu'à ce que le mélange dore. Réservez.

Dans les verrines, alternez deux cuillères à soupe de compote, deux cuillères de fromage blanc, une couche de croustillant sur laquelle vous disposerez des copeaux de chocolat blanc. Puis recommencez dans le même ordre en terminant par quelques copeaux de chocolat blanc.