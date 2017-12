Par Joyce OLABISI | Ecrit pour TF1 |

Les traditions autour de Noël sont propres à chaque pays, voici un petit tour du monde de ce qu’il s’y passe.

Europe :

En Ukraine, placer des décorations de toiles d’araignées dans les sapins de Noël porte chance. En Finlande, il existe un traité de Déclaration de la Paix de Noël, à cette occasion elle est lue en finlandais et suédois et retransmise en télé et en radio. Ce texte incite à respecter les lois et les autres pendant cette période. En France et en Angleterre, les enfants écrivent une lettre au Père Noël, dans laquelle ils y inscrivent leur liste de cadeaux.

En France, la lettre est envoyée par voie postale, tandis qu’en Angleterre, on la jette au fond de la cheminée. Aussi, début décembre les Anglais envoient des cartes de Noël à leurs amis et leur famille.

Asie :

Au Japon, Noël ne fait pas partie des traditions du pays. Il existe toutefois un gâteau que l’on déguste à cette période aux couleurs du drapeau, blanc et rouge ; à base de génoise et recouvert de crème et de fraises.

En Inde, les maisons sont décorées de feuilles de manguier et les indiens s’offrent des cadeaux le 25 Décembre.





Amérique Latine :

Au Venezuela, les « patinatas » sont des fêtes qui ont lieu dans la rue, où chacun se déplace en roller ou à vélo et chante des chants de Noël.

Au Brésil, bien qu’il soit coutume de manger de la dinde on retrouve également sur les tables du poulet, du riz et/ou des haricots. Les décorations de Noël varient d’une région à une autre, étant donné la population cosmopolite.

Afrique :

En Afrique du Sud, les fêtes de Noël se célèbrent sous différentes formes. Elles ont néanmoins la particularité de se célébrer en extérieur grâce au climat chaud. Comme dans d’autres coutumes de Noël, c’est l’occasion de se retrouver autour d’un repas en famille ou entre amis.

Océanie :

En Australie, Noël est généralement célébré sous plus de 30 °C. Néanmoins les décorations de Noël et les sapins de Noël sont bien présents. A la télévision, des chants traditionnels de Noël sont retransmis avant d’enchainer le lendemain sur deux compétitions sportives importantes le Boxing Day Test Match (jeu de cricket) et le course de Sydney Hobard Yacht.

Joyeux Noël !