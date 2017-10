Tout sur la noix de coco

Par Joyce OLABISI | Ecrit pour TF1 |

C’est le fruit du cocotier, qui se cultive généralement en climat tropical. Elle appartient à la famille des Arecaceae. Son fruit se caractérise par son aspect ovale, dur et vert, et peut peser jusqu’à 1,5 kg. Sa graine est entourée d’une enveloppe fibreuse dont la chair de couleur blanche, est comestible. Elle aurait été importée en Europe par Marco Polo au début du 14e siècle.

C’est un véritable concentré de vitamines, minéraux et oligo-éléments, qui reste néanmoins relativement calorique.

En plus de sa pulpe, s’ajoute son eau, qu’on retrouve au cœur de la noix de coco, légèrement trouble et parfumée et surtout naturellement sucrée. L’eau de coco est riche en potassium et en minéraux, ce qui lui donne de nombreuses propriétés : telles qu’une action détoxifiante et purifiante pour l’organisme.









Il existe de nombreux produits dérivés de la noix de coco, à savoir l’huile de coco, le lait de coco, la farine de coco, ou encore des produits cosmétiques à base de noix de coco comme le savon, le shampoing et les baumes à lèvres.

L’huile de coco peut s’utiliser pour la cuisson de vos plats. C’est une huile végétale qui supporte les hautes températures. Elle est aussi nourrissante pour les cheveux et hydratante pour la peau.









En ce qui concerne le lait de coco, c’est un produit reconstitué, issu de noix de coco râpée et mélangé à de l’eau bouillante. Il peut également être utilisé en cuisine et en soin cosmétiques pour le visage et les cheveux.

La crème de coco s’obtient par le même procédé, à l’exception que le produit fini sera plus onctueux et dense, car il contient moins d’eau.









En résumé, la noix de coco est un fruit adaptatif, qui s’incorpore en cuisine de l’entrée au dessert ; elle apporte une touche d’exotisme à vos repas ; ainsi que dans vos routines de soins pour le visage et les cheveux !