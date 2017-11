Pâtisserie : Comment réaliser un insert ?

Par Joyce OLABISI | Ecrit pour TF1 |

Un insert en pâtisserie est une préparation que l’on inclut dans une autre. On en retrouve très fréquemment dans la préparation d’entremets et de bûches.

Pour réaliser un insert, il existe des moules déjà préfabriqués, en revanche il est possible de le faire soit même en prenant un tuyau en PVC par exemple, que vous couperez en deux. Versez-y ensuite la préparation dedans et mettez-le tout au congélateur pendant environ une nuit. Il ne vous reste plus qu’à les démouler et les insérer dans votre préparation d’entremet ou de buche, et le tour est joué !