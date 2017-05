Dans la peau d’un Expert boulanger

Par Stéphanie BOUITI-VIAUDO | Ecrit pour TF1 |









Prénom : Anouchka





Âge : 25 ans





Ancienneté : 10 ans





Métier : Boulangère





Spécialité : La brioche, c’est ce que la jeune femme préfère faire.





Option : Pâtisserie





Qualités requises : Organisation, rapidité et propreté. On s’en doute, dans son métier, Anouchka doit gérer plusieurs choses à la fois (notamment les cuissons et la mise en place) en un temps réduit tout en gardant son environnement de travail d’une propreté exemplaire.





Parcours : Employée chez U depuis 2012, Anouchka a effectué un BEP boulangerie pendant 2 ans avant d’enchaîner sur 2 ans de brevet professionnel en boulangerie, et de terminer sur un an de CAP pâtisserie.





Journée type : Alors qu’elle se lève à 3h du matin, la journée d’Anouchka commence à 4h15. Arrivée au magasin, elle s’occupe de gérer la cuisson et la fermentation des différents pains, puis de passer les commandes en fin de matinée.





Suggestion : Pour vos apéritifs, pensez à essayer le préfou, une spécialité vendéenne et orléanaise qui est un pain plat précuit garni d'ail. Délicieux même nature, on peut y rajouter du jambon, des lardons ou ce que l'on veut sur le même principe qu’une bruschetta. On en salive déjà…





Le conseil de l'expert métier U: Pensez à repasser votre pain ramolli 5 minutes au four à 220-240 degrés afin de retrouver son croustillant.





L’anecdote de l’expert métier U : Saviez-vous qu’en boulangerie, une table est appelée un tour ?