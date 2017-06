Dans la peau d’un Expert métier primeur

Par Stéphanie BOUITI-VIAUDO | Ecrit pour TF1 |

Prénom : Jonathan





Âge : 29 ans





Ancienneté : 9 ans





Métier : Primeur





Qualités requises : Rigueur, dynamisme, curiosité envers le produit afin de les connaître au mieux et orienter le client vers des fruits ou légumes qu’il ne connaît peut-être pas.





Parcours : Au départ employé fruits et légumes, Jonathan a ensuite occupé le poste d’employé adjoint supérieur en grande surface pendant 3 ans et demi. Depuis 2014, il est manager de rayon chez Super U.





Journée type : Levé à 4h du matin, Jonathan arrive à 5h du matin à son magasin U. Il procède ensuite au montage du rayon. Ses tâches : aller chercher la livraison, trier et remplir le rayon, ranger et nettoyer les réserves et s’occuper des factures et des commandes.





Suggestion : Pensez au pané cru et râpé pour assaisonner vos salades ! Avec une vinaigrette, Jonathan vous assure que vous serez surpris !





Conseil de l'Expert métier U : On a tous tendance à le faire, mais Jonathan recommande de ne pas forcément aller vers le produit le plus parfait, car un fruit avec des défauts est tout aussi savoureux. Dans la vie comme dans vos rayons, ne vous fiez donc pas aux apparences !





La recette insolite : Connaissez-vous la tarte aux radis ? Si, comme nous, vous n’y aviez jamais pensé, prenez une tarte sablée, coupez les radis en rond et posez-les joliment sur du fromage frais. Faites cuire 20 minutes à 180°C, et le tour est joué !