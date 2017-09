Dans la peau d’un Expert pâtissier : découvrez Pierre !

Par Joyce OLABISI | Ecrit pour TF1 |

Nom : Pierre

Âge : 30 ans

Ancienneté : 15 ans

Métier : Pâtissier





Spécialité : Chocolat

Option : Glacier

Qualités requises : Passion, dextérité, précision, et créativité





Parcours : A la suite d’un BEP et CAP pâtisserie et chocolaterie en apprentissage, Pierre poursuit et termine son cursus par l’obtention d’un BTM (brevet technique des métiers) en pâtisserie.





Journée type : Sa journée commence entre 8h et 9h avec la préparation des ganaches et de la chocolaterie, suivie de l’enrobage, de la mise en rayon et de la présentation ; pour finir par la vente.





Suggestion : Pensez au rayon chocolat chez Super U !





Le conseil de l'Expert : Ne surtout pas conserver son chocolat au frigo (Entre 16 et 20 degrés) !

Et pour une meilleure conservation, éviter la lumière et l'humidité.