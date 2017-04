Les produits du mois d’avril

Par Stéphanie BOUITI-VIAUDO | Ecrit pour TF1 |

Vous le savez, tous les produits ont une saisonnalité. Les Experts métier U vous recommandent donc ceux que vous pouvez consommer sans modération (ou presque) mois par mois, pour une attitude éco responsable !





Commençons par le poisson. En avril, privilégiez le saumon, la carpe, le bar, le thon, la truite, le turbo ou le Saint-Pierre.





Côté fruits de mer, vous pourrez vous régaler de coquilles Saint-Jacques, de langoustine ou encore de tourteau. En cas de doute, demandez conseil à votre poissonnier Expert métier U qui saura vous indiquer quels produits sont recommandés compte tenu de la saison. En plus un bon tartare de fruits de mer, ça n’a pas de prix !





Promenons-nous du côté de la viande à présent. En cette période de célébrations pascales, l’agneau est bien entendu un mets de choix. En gigot, en côtelettes, en steak… Vous aurez pléthore de choix quant à la façon de le cuisiner par la suite. N’oubliez pas : l’agneau se consomme tendre, et légèrement rosé.





Votre choix peut également se porter sur les lapereaux, moins courants mais tout aussi délicieux pour épater et régaler vos convives. Pour les légumes, votre potager ou votre maraîcher vous mettra à disposition artichaut, épinard, asperge blanche, carotte ou encore choux.





Avril, c’est aussi le début du printemps. Et qui dit printemps / été dit… Fruits bien sûr ! En cette période vous pourrez en trouver de toutes sortes et même les plus exotiques : mangue, ananas, kiwis, fraises, orange, pomme, banane… Vous aurez le choix pour créer de délicieuses salades de fruit ou, pourquoi pas, de savoureux smoothies pour entamer la saison de bon pied ?





Si avec tout ça vous n’êtes pas en forme pour cheminer vers les beaux jours, on ne comprend plus rien ! Rendez-vous le mois prochain pour de nouveaux produits de saison.