Les produits du mois de Juin

En Juin, les beaux jours reviennent et vos fruits et légumes du soleil aussi ! Nous vous proposons, comme tous les mois, de découvrir les saveurs de ce mois afin de profiter de vos produits de saison.

Côté fruits vous aurez l’embarras du choix. Fraises, framboises, abricots, pastèques, cerises et autres melons referont leur apparition dans vos rayons pour de délicieuses salades de fruits, ou simplement pour varier les plaisirs ! En revanche, évitez oranges et autres agrumes (hors citrons) qui ne sont plus de saison.





Le primeur devrait pouvoir mettre à votre disposition épinards, petits pois frais, radis, aubergines et artichauts. Asperges, poivrons et pommes de terre nouvelles accompagneront également vos plats à merveille.





La mer vous offrira en ce mois de début d’été brochet, merlan, dorade ou lieu jaune. Les crustacés qui arriveront sur vos étals seront tourteaux, homards, écrevisses et autres langoustines. Hors-jeu, la sole et le cabillaud tireront momentanément leur révérence pour mieux revenir à la rentrée.





Et chez le boucher ? Poulet, veau, agneau ou encore lapin sont les produits que vous pourrez mettre à l’honneur durant ce mois de juin. N’hésitez pas à demander à votre boucher la provenance des viandes !





Terminons au rayon fromages. En plus de ceux du mois de mai qui restent de saison (maroilles, tome de Savoie, époisses, mozzarella, Saint Nectaire, fourme d’Ambert, munster, Pont l’évêque, reblochon, emmental,…), vous pourrez en plus avoir le choix de déguster du bleu d’Auvergne, de la ricotta et du Pouligny-saint-pierre.