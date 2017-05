Les produits du mois de Mai

Par Stéphanie BOUITI-VIAUDO | Ecrit pour TF1 |

Premier arrêt : rayon poissonnerie. Anchois, lotte, cabillaud, lieu, maquereau, sardine, sole, saumon, tourteau… Voilà les poissons qui feront frétiller vos assiettes. Les classiques crevettes, coquilles Saint-Jacques et langoustes ou langoustines devraient également être présents sur vos étals.

Pour accompagner vos plats ou agrémenter vos salades, vous aurez à disposition asperges, aubergines, concombres, épinards, laitue, pommes de terre, petits pois ou encore aubergines et carottes. Bien entendu, la liste n’est pas exhaustive.

En dessert, les choix seront multiples puisque bananes, oranges, pamplemousse, prunes, fruits de la passion, melons et nectarines pourront régaler vos papilles. D’ailleurs si le thermomètre grimpe suffisamment, les premières fraises et cerises pourront également pointer le bout de leur nez, pour notre plus grand bonheur à tous.

Enfin, ils font partie de la famille des fruits mais sont délicieux en salades ou juste avec une pointe de sel… Pensez aux avocats et aux tomates, qui sont toujours un pari réussi.

Au mois de mai adieu l’hiver, bonjour le printemps. L’herbe redevient verte, vaches, brebis et chèvres sont heureuses, la production de lait augmente… Et de savoureux fromages s’offrent à nous. Lesquels ? Ils sont nombreux, mais votre choix peut par exemple se porter sur du camembert, de l’emmental, un savoureux maroilles ou de la ricotta. Mozzarella, brocciu et roquefort viendront également enchanter vos morceaux de pain.

Envie d'un petit récap ? Il suffisait de demander !