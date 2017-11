Les produits du mois de Novembre

Par Joyce OLABISI | Ecrit pour TF1 |

L’hiver est bel et bien là ! C’est la période pendant laquelle on a le plus envie de manger des plats réconfortants. Voici la sélection du mois avec beaucoup de fromages de saison c’est vrai ! Mais aussi des fruits colorés et énergétiques, quelques légumes verts, de la viande de gibier et beaucoup de volailles ainsi que du poisson et des crustacés.