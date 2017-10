Deux produits qui vous reboostent pour l’automne !

Par Joyce OLABISI | Ecrit pour TF1 |

La noisette

Les effets sur la santé de certains composés actifs de la noisette sont bien démontrés. C’est une excellente source de vitamines et de minéraux, elle regorge de manganèse, de cuivre et de vitamine E, ainsi que de magnésium, fer et vitamines B1.C’est un fruit à écale, aux propriétés antioxydantes, qui est aussi bénéfique pour la réduction du cholestérol.

Elle peut se consommer, naturelle en collation, afin de refaire le plein d’énergie ou incorporé dans des préparations à gâteaux, en poudre ou en huile.

Elle se conserve de préférence à sec dans des contenants hermétiques





La betterave









La betterave Grâce à sa couleur caractéristique donné par la présence de bétanine (pigment de couleur rouge), elle embellit tous les plats. Il en existe plusieurs variétés : rouges, jaunes et blanches utilisées notamment pour la fabrication de sucre. C’est l’un des légumes contenant le plus de vitamines : A, K contenu en quantité importante dans les feuilles de betterave, B2 ,B9, B1, B5, C, E, de calcium, potassium, magnésium et fer.

Cet automne, ce légume sera ravir vos plats cuisiné en salades, soupes où encore au four.





N’attendez plus faîtes le plein d’énergie !