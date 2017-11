Deux produits qui vous reboostent pour l’automne : l'avocat et le citron !

Par Joyce OLABISI | Ecrit pour TF1 |

L'avocat





Séducteur de papilles, l’avocat est rempli de vitamines et d’acide gras. Sa peau rugueuse sombre, abrite une chaire onctueuse de couleur verte et un noyau. Il nous vient du Mexique et a été découvert il y a 8000 ans par les Mayas et les Aztèques.

C’est le fruit de l’avocatier, il appartient à la famille des fruits à pépins (de par son noyau). Il est simple à préparer puisqu’il suffit de le couper en deux, d’enlever la peau et le noyau.

Déguster en salade avec du poisson (thon) et des crustacés (crevettes), avec de la vinaigrette, guacamole avec des tortillas, il s’incorpore facilement dans la cuisine du quotidien. Vous pouvez tenter d’autres associations comme à Madagascar et au Brésil, où l’avocat est incorporé dans des desserts ou manger avec un peu de sucre.





Le citron





Il est acide, amer, piquant de par la présence d’acide citrique dans sa composition. C’est un agrume aux multiples vertus qui occupe une place de choix aussi bien en cuisine qu’au quotidien, c’est le citron.

Les premières traces de la culture du citron, ont été retrouvées en Asie, il y a environ 3 000 ans. Le citronnier s’épanouissant sous des climats tropicaux, ayant besoin de chaleur. Il existe une cinquantaine de variétés de citrons dans le monde.

Le citron à de multiples fonctionnalités ; on l’utilise en cuisine, en cosmétique et même en phytothérapie. C’est un puissant antioxydant et un antiseptique, qui sera votre allié cet automne en cas de rhume ou même en prévention. En été, il peut servir de répulsif contre les moustiques, ces derniers n’appréciant pas son odeur.

En cuisine, il accompagne à merveille les poissons et crustacés ; il a même une action antibactérienne pour les huîtres au bout d’une dizaine de minutes. Bien sûr, en dessert il est excellent en tarte meringuée ou en cake au citron.